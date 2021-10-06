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歴代首相の湯飲みに岸田文雄首相が登場

　編集局 　2021/10/06　 フォト社会　


岐阜･土岐の山志製陶所で、耳に手を当てた格好をデザイン

歴代首相の湯飲みに岸田文雄首相が登場

山志製陶所で製造された岸田文雄首相や歴代首相の似顔絵が描かれた湯飲み＝５日、岐阜県土岐市

　岸田文雄首相や歴代首相の似顔絵が描かれた湯飲みの製造が、岐阜県土岐市の山志製陶所で始まった。

　絵は専務の加藤貴仁さん（２９）が、首相の「聞き上手」や「国民の意見に耳を傾ける」などの発言からイメージして、耳に手を当てた格好をデザインした。

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