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日欧共同計画「ベピコロンボ」探査機が水星撮影

　編集局 　2021/10/04　 フォト　


欧州宇宙機関が発表、水星の北半球のクレーターなど撮影

日欧共同計画「ベピコロンボ」探査機が水星撮影

日欧共同の水星探査計画「ベピコロンボ」の探査機が１日に撮影した水星の画像＝欧州宇宙機関（ＥＳＡ）が２日提供（ＡＦＰ時事）

　欧州宇宙機関（ＥＳＡ、本部パリ）の２日の発表などによると、日欧共同の水星探査計画「ベピコロンボ」の探査機が１日、水星の画像を撮影した。画像は白黒で、磁場を持つ水星の北半球のクレーターなどが写っているという。

　探査機は、日本の宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の水星磁気圏探査機「みお」、ＥＳＡの水星表面探査機「ＭＰＯ」の二つが結合されたもので、２０１８年１０月に打ち上げられた。２５年末の水星周回軌道投入を予定している。（時事）

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