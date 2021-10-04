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最大で重さ700kg、巨大カボチャが勢ぞろい

　編集局 　2021/10/04　 フォト　


モスクワ大学の植物園に展示、自分がこびとになったよう

最大で重さ700kg、巨大カボチャが勢ぞろい

モスクワ大学の植物園に展示された巨大なカボチャの数々＝９月２７日（ＡＦＰ時事）

　モスクワ大学の植物園に展示された巨大なカボチャの数々。

　最も大きいもので重さが約７００㌔もあり、一緒に撮影すると自分がこびとになったよう？

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