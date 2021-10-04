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さわやかな秋晴れの下、マザー牧場でヤギと散歩

　編集局 　2021/10/04　 フォト社会　


緊急事態宣言全面解除から初の日曜日、家族が観光楽しむ

さわやかな秋晴れの下、マザー牧場でヤギと散歩

マザー牧場でヤギと触れ合う菊池祐輝さん（右から３人目）＝3日、千葉県富津市

　緊急事態宣言の全面解除から初の日曜日を迎えた３日は、全国的にさわやかな秋晴れの行楽日和となった。

　千葉県富津市のマザー牧場では、青空をバックに橋の上を散歩するヤギと触れ合うイベントを開催。横浜市から家族で訪れた菊池祐輝さん（３７）は「遠出は本当に久しぶり。はしゃいでいる子供の姿を見られて良かった」と笑顔を見せた。

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