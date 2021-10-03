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久しぶりの息抜き、子供たちが笑顔の週末

　編集局 　2021/10/03　 フォト社会　


緊急事態宣言解除から初の週末、神奈川県藤沢市の海岸で

久しぶりの息抜き、子供たちが笑顔の週末

サーフィンなどを楽しむ人たち＝２日、神奈川県藤沢市

　緊急事態宣言の全面解除から初の週末となった２日、神奈川県藤沢市の海岸ではサーフィンや日光浴など思い思いの時間を楽しむ人たちの姿が見られた。

　家族で訪れた同市在住の男性は「久しぶりの息抜き。子供の笑顔が見られて良かった」と話した。

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