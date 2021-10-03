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総２階建て新幹線「ＭＡＸ」がラストラン

　編集局 　2021/10/03　 フォト社会　


最大定員は1634人と世界最大の高速車両、最終便も満員

総２階建て新幹線「ＭＡＸ」がラストラン

最後の定期運行を行った総２階建て新幹線「Ｅ４系」＝１日、新潟駅

　国内唯一の総２階建て新幹線「Ｅ４系」が１日、新潟駅から最後の定期運行を行った。１９９７年に東北新幹線でデビューし、「ＭＡＸ（マックス）」の愛称で親しまれた。最大定員は１６両編成時に１６３４人と高速車両としては世界最大。

　ラストランのこの日は大勢のファンらがホームに詰めかけ、最終便も満員で出発した。市内に住む男子高校生(１７)は「小さい頃から乗っていた思い出深い新幹線。２階からすれ違う新幹線の屋根が見えて、とても楽しかった」と語った。

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