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犬のサーフィン大会、得意げに波乗りを披露

　編集局 　2021/10/02　 フォト　


米カリフォルニア州のハンティントンビーチで開催

犬のサーフィン大会、得意げに波乗りを披露

ハンティントンビーチで行われた犬のサーフィン大会＝２５日、米カリフォルニア州（ＡＦＰ時事）

　米カリフォルニア州のハンティントンビーチで行われた毎年恒例のイベント、犬のサーフィン大会の一幕。

　悠々と波を乗りこなす姿は得意げに見える。

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