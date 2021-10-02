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財務省、新500円硬貨を11月１日発行開始へ

　編集局 　2021/10/02　 フォト　


偽造防止のため２色構造を採用、現硬貨は今後も使用可能

財務省、新500円硬貨を11月１日発行開始へ

１１月１日に発行を開始する新５００円硬貨のイメージ（財務省提供）

　財務省は１日、新５００円硬貨の発行を１１月１日に開始すると発表した。１９８２年の発行開始から３代目の５００円硬貨となり、デザイン変更は２代目となった２０００年以来。偽造防止のため２色構造を採用したのが特徴で、２０２１年度は２億枚の発行を予定している。

　現在の５００円硬貨は今後も使用でき、同省は詐欺行為に注意するよう呼び掛けている。

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