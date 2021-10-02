世界日報 Web版

ホーム > フォト > 秋の風物詩、山口県下関市で「ふぐの初競り」

秋の風物詩、山口県下関市で「ふぐの初競り」

　編集局 　2021/10/02　 フォト社会　


南風泊市場で実施、独特な「袋競り」で競り落とし

秋の風物詩、山口県下関市で「ふぐの初競り」

下関市の南風泊市場で行われた、フグのシーズン到来を告げる「ふぐの初競り」＝９月２７日、山口県下関市

　フグのシーズン到来を告げる「ふぐの初競り」がこの９月２７日、山口県下関市の南風泊市場で行われた。

　午前３時過ぎ、競りの人の掛け声とともに、天然フグと養殖フグが独特な「袋競り」で競り落とされていく。

　関係者は緊急事態宣言の影響を心配していたが、「想像より良かった」と安堵（あんど）の表情を見せていた。

フォトのほかの記事

社会のほかの記事