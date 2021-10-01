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シロクマの切実な訴え、気候変動に関心を

　編集局 　2021/10/01　 フォト　


ウクライナ・キエフでデモ行進

シロクマの切実な訴え、気候変動に関心を

政府に対し行われた気候変動に関心を払うよう求めるデモ＝26日、ウクライナ・キエフ（ＥＰＡ時事）

　26日、ウクライナ・キエフで、政府に対し気候変動に関心を払うよう求めるデモが行われた。

　氷が解けて生息が脅かされているホッキョクグマ（シロクマ）も駆け付け、温暖化の危機を切実に訴えた。

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