世界日報 Web版

ホーム > フォト > アイヌの伝統儀式、サケを迎えて自然に感謝

アイヌの伝統儀式、サケを迎えて自然に感謝

　編集局 　2021/10/01　 フォト社会　


札幌市を流れる豊平川の河川敷で「アシリチェプノミ」

アイヌの伝統儀式、サケを迎えて自然に感謝

感謝の祈りを捧げるアイヌら＝１２日、札幌市中央区

　札幌市を流れる豊平川の河川敷でこのほど、川に戻ってきたサケを迎えるアイヌ民族の伝統儀式「アシリチェプノミ」が行われた。伝統衣装を身に付けた参列者はサケを祭壇に供え、神々や自然に感謝の祈りをささげた。

　儀式は明治時代以降、サケの禁漁に伴い消滅していたが、１９８２年に復活。新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、今年は参列者を約５０人に絞って行われた。

　実行委員会の島崎直美事務局長は「儀式はアイヌの生きる力になる。サケを通して、文化への理解を深めたい」と語った。

フォトのほかの記事

社会のほかの記事