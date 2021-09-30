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菅首相、スケートボード金の堀米選手に祝意

　編集局 　2021/9/30　 フォト　


新しいスポーツを後押し、五輪開催「本当に良かった」

菅首相、スケートボード金の堀米選手に祝意

東京五輪スケートボード男子ストリート金メダリストの堀米雄斗選手（画面内）とオンラインで面会した菅義偉首相＝２７日、首相官邸

　菅義偉首相は２７日、東京五輪スケートボード男子で金メダルを獲得した堀米雄斗選手と首相官邸からオンラインで面会した。祝意を伝え、「若い世代が主役の新しいスポーツを後押しできた意味で、五輪を開催できて本当に良かった」と振り返った。堀米選手も「スケートボードの楽しさをみんなに伝えられた」と応じ、五輪開催への謝意も述べた。

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