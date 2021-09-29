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地上の月、香港のはしけに巨大なバルーンが出現

　編集局 　2021/9/29　 フォト　


21日の中秋節をお祝い

地上の月、香港のはしけに巨大なバルーンが出現

巨大な月のバルーン＝２０日、香港（ＥＰＡ時事）

　２０日、香港のはしけに乗せられた巨大な月のバルーン。

　２１日の中秋節をお祝いしています。空の本物の月より明るい？

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