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森の中で息ピッタリ、大迫力のサーカスショー

　編集局 　2021/9/28　 フォト　


英ロンドンの森林地帯クイーンズ・ウッドで

森の中で息ピッタリ、大迫力のサーカスショー

森林地帯クイーンズ・ウッドでアクロバットを披露するパフォーマーたち＝２１日、英ロンドン（ＥＰＡ時事）

　２１日、英ロンドンの森林地帯クイーンズ・ウッドでアクロバットを披露するパフォーマーたち。

　ロンドン北部ハイゲートにある会場では、大迫力のサーカスショーが２９日まで上演される。

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