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桜井順さんが死去、多くのＣＭソングを作曲

　編集局 　2021/9/27　 フォト社会　


87歳、富士フイルムの「お正月を写そう」など手掛ける

桜井順さんが死去、多くのＣＭソングを作曲

桜井順さん（ブレーン・ＪＡＣＫ提供）

　桜井順さん（さくらい・じゅん＝作曲家、本名峯夫＝みねお）２５日、東京都港区の自宅で死去、８７歳。東京都出身。葬儀は近親者で行う。

　富士フイルムの「お正月を写そう」など、多くのＣＭソングを作曲。作家の野坂昭如さんが歌った「黒の舟唄」、童謡「とんでったバナナ」の作曲などを手掛けた。

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