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００７主演俳優、ボンドと同格の名誉中佐に任命

　編集局 　2021/9/26　 フォト　


英海軍が発表、ダニエル・クレイグさん「本当に光栄」

００７主演俳優、ボンドと同格の名誉中佐に任命

英海軍の名誉中佐に任命された人気映画「００７」シリーズの主演俳優ダニエル・クレイグさん（英海軍提供）

　人気映画シリーズ「００７」で主人公のジェームズ・ボンド役を演じる英俳優のダニエル・クレイグさん(５３)が、劇中のボンドと同格の英海軍の名誉中佐に任命された。英海軍が２３日、発表した。クレイグさんは声明で「本当に光栄であり、名誉なことだ」と語った。

　英海軍の制服組トップ、第一海軍卿のトニー・ラダキン提督は任命理由について「大使としての役割を果たし、英海軍が世界中で何をしているのかというメッセージを広めている」と説明した。（ロンドン時事）

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