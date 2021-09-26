世界日報 Web版

ホーム > フォト > 競泳の池江璃花子が始球式、「すごく緊張した」

競泳の池江璃花子が始球式、「すごく緊張した」

　編集局 　2021/9/26　 フォト社会　


ヤクルト－中日20回戦で、ノーバウンドで投球に成功

競泳の池江璃花子が始球式、「すごく緊張した」

始球式を務めた東京五輪女子競泳代表の池江璃花子選手＝２５日、神宮

　東京五輪で競泳のリレー３種目に出場した池江璃花子（ルネサンス）が２５日、ヤクルト－中日２０回戦（神宮）で始球式に登場した。７月４日生まれということで背番号７４のユニホームを着てマウンドへ。雑誌で対談したことがあるヤクルトの村上からボールを受け取り、投げた球はバウンドすることなく捕手のミットに収まった。

　自身初の始球式を終え、池江は「すごく緊張した。ノーバウンドで投げられたのがすごくうれしかったけど、ストライクを狙っていたので、若干悔しかった」とコメントした。

フォトのほかの記事

社会のほかの記事