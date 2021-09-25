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苦しくないプール、ブラジルの文化センターで

　編集局 　2021/9/25　 フォト　


アルゼンチンの芸術家レアンドロ・エルリッヒ氏の作品

苦しくないプール、ブラジルの文化センターで

文化センターに設置された作品「スイミング・プール」でポーズをとる女性＝２０日、ブラジル・ベロオリゾンテ（ＡＦＰ時事）

　２０日、ブラジル・ベロオリゾンテにある文化センターに設置された作品「スイミング・プール」でポーズをとる女性。

　一見、女性が水中にいるような錯覚に陥るが、水が張られているのは水面に当たる部分のみで内側には青色の空間が広がっている。アルゼンチンの芸術家レアンドロ・エルリッヒ氏が手掛けた。

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