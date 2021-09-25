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色鮮やかなふわふわの花じゅうたんが見頃

　編集局 　2021/9/25　 フォト社会　


国営武蔵丘陵森林公園で「羽毛ゲイトウ」40万本が見頃

色鮮やかなふわふわの花じゅうたんが見頃

国営武蔵丘陵森林公園で見頃を迎えた「羽毛ゲイトウ」＝２４日、埼玉県滑川町

　国営武蔵丘陵森林公園で見頃を迎えた色鮮やかな「羽毛ゲイトウ」。約４５００平方メートルの花畑に、赤や黄など５色約４０万本が弧を描くように植えられている。

　さわやかな秋晴れの下、来園者たちはふわふわとしたじゅうたんのような景色を楽しんだ。見頃は１０月上旬まで。

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