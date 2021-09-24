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迫る山火事の火の手、「世界最大の木」を守れ

　編集局 　2021/9/24　 フォト　


米カリフォルニア州セコイア国立公園で

迫る山火事の火の手、「世界最大の木」を守れ

米カリフォルニア州セコイア国立公園で、耐火シートに覆われた世界最大の木「シャーマン将軍の木」＝同公園が１６日に公開（ＡＦＰ時事）

　米カリフォルニア州セコイア国立公園で、耐火シートに覆われた世界最大の木「シャーマン将軍の木」。

　公園には２０００本のセコイアがあるが、山火事で火の手が迫り、「極めて異例の措置」が取られた。

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