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ふるさと納税の寄付金でビール醸造所を誘致へ

　編集局 　2021/9/24　 フォト社会　


大阪府泉佐野市が計画、返礼品は醸造所で造られたビール

ふるさと納税の寄付金でビール醸造所を誘致へ

ヤッホーブルーイングの誘致を発表する千代松大耕市長（右）

　大阪府泉佐野市は、ふるさと納税で集めた寄付金を活用して、ビール醸造所を誘致する取り組みを進めている。

　寄付金が集まれば、クラフトビール「よなよなエール」などを製造するヤッホーブルーイング（長野県軽井沢町）を誘致するための補助金に充てる。返礼品は醸造所で造られたビールとなる。２０２３年秋の開業を目指す。

　ヤッホーブルーイングが開設を予定しているのは、年間１５００～２０００㌔㍑のビールを製造できる醸造所と飲食・販売スペースなどを併設する施設。醸造所の見学ツアーも行う計画だ。

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