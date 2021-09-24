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沖縄県名護市の道の駅「許田」がリニューアル

　編集局 　2021/9/24　 フォト社会　


道路情報ターミナルと展望テラスを備えた建物が完成

沖縄県名護市の道の駅「許田」がリニューアル

このほど完成した道の駅「許田（きょだ）」の道路情報ターミナルと展望テラスを備えた建物＝名護市

　２０１９年から進められている道の駅「許田（きょだ）」（名護市）のリニューアルが進む中、道路情報ターミナルと展望テラスを備えた建物がこのほど完成した。

　国道５８号の海側にも駐車場ができ、混雑緩和が期待される。

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