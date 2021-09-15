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韓国の音楽グループ「ＢＴＳ」が大統領特使に

　編集局 　2021/9/15　 フォト　


「国の品格を高めた」、国連総会に出席し演説する予定

韓国の音楽グループ「ＢＴＳ」が大統領特使に

１４日、ソウルで、韓国の文在寅大統領（左から４番目）と並ぶ男性音楽グループ「ＢＴＳ」のメンバー（ＥＰＡ時事）

　韓国の文在寅大統領は１４日、男性音楽グループ「ＢＴＳ」を大統領特使に任命した。大統領府でメンバーに任命状を授与した文氏は、ＢＴＳが「大韓民国の国の品格を高めた」と称賛した。

　ＢＴＳは来週ニューヨークで開かれる国連総会に出席し、特使としての活動を開始する。「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」に関する行事で演説するほか、映像でパフォーマンスが披露されるという。（ソウル時事）

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