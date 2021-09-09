世界日報 Web版

ホーム > フォト > 山形県米沢市、電動アシスト自転車で気軽に散策

山形県米沢市、電動アシスト自転車で気軽に散策

　編集局 　2021/9/09　 フォト社会　


市が観光客にレンタル開始、５種類の推奨コースを設定

山形県米沢市、電動アシスト自転車で気軽に散策

山形県米沢市が観光客にレンタルを始めた電動アシスト自転車（Ｅバイク）

　山形県米沢市は、観光客に電動アシスト自転車（Ｅバイク）のレンタルを始めた。

　事前予約制で、ＪＲ米沢駅や道の駅など市内３カ所に計４５台を配備。路線バスとタクシー以外の移動手段を提案し、より気軽に散策してもらいたい考えだ。

　スポーツタイプとシティーサイクルタイプ、チャイルドシート付きの３種類を用意。料金は４時間まで１０００円、８時間まで２０００円で、貸出時間は冬季を除き午前９時～午後５時。市は、アウトドア向けの地図アプリを提供する企業と提携して５種類の推奨コースを設定した。

フォトのほかの記事

社会のほかの記事