中央図書館を開設、サードプレイスとして活用を

編集局 2021/9/08 フォト｜社会

大阪府寝屋川市が開設、高級感ある内装に閲覧席も多数

大阪府寝屋川市は、京阪電鉄寝屋川市駅前の商業施設の４階に中央図書館を開設した。ホテルを思わせる高級感ある内装に、ゆったりとした閲覧席を多数配置。同館担当者は「自宅、職場・学校に次ぐサードプレイス（第三の居場所）として活用してもらいたい」。

床面積約２２００平方メートルで、蔵書は約１４万冊。同市出身の芥川賞作家で、お笑いコンビ「ピース」の又吉直樹さんらによる選書コーナーを設けたほか、若者向けの漫画なども充実させた。

従来は書庫にあり、利用の多かった新聞の縮刷版をカフェ脇のスペースに並べた。