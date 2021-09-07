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さようなら「パラマーク」、巨大シンボルを撤去

　編集局 　2021/9/07　 フォト社会　


お台場海浜公園の海上から撤去、解体されリサイクルへ

さようなら「パラマーク」、巨大シンボルを撤去

撤去される東京パラリンピックのシンボルマークのモニュメント＝６日午前、東京・お台場（代表撮影）

　東京都は６日午前、東京パラリンピックの閉幕を受け、お台場海浜公園（港区）の海上に設置していたパラリンピックのシンボルマーク「スリーアギトス」の巨大モニュメントを撤去した。船で横浜市へ運び、解体してリサイクルする。

　モニュメントは鋼鉄製で、重さ約９４トン。大きさは横２３・４メートル、縦１７・５メートル、幅２・０メートル。五輪のシンボルマークが撤去された後、同じ場所に８月２０日から設置されていた。

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