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一部細断されたバンクシー作品、再び競売へ

　編集局 　2021/9/08　 フォト　


「愛はごみ箱の中に」と改題、落札予想価格は６億円超え

一部細断されたバンクシー作品、再び競売へ

２０１８年のオークションで落札直後に一部細断され、話題を呼んだ英国の芸術家バンクシーの作品「愛はごみ箱の中に」＝３日、ロンドン（ＥＰＡ時事）

　２０１８年のオークションで落札直後に一部細断され、話題を呼んだ英国の芸術家バンクシーの作品が１０月に再び競売にかけられる。

　当初は「少女と風船」と題されて約１億５０００万円で落札したが、現在は「愛はごみ箱の中に」と改題され、落札予想価格は６億１０００万～９億１０００万円に達するとみられている。

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