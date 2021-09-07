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幻想的光景が彩る、高層ビルの間に沈む夕焼け

　編集局 　2021/9/07　 フォト　


テニスの四大大会、全米オープン開催中のニューヨークで

幻想的光景が彩る、高層ビルの間に沈む夕焼け

マンハッタンの高層ビルの間に夕焼けが沈む幻想的な光景＝日、米ニューヨーク（ＵＰＩ）

　米ニューヨークで開催されているテニスの四大大会、全米オープンでは連日、熱戦が繰り広げられている。

　２回戦が行われた２日、マンハッタンの高層ビルの間に夕焼けが沈む幻想的な光景が見られた。

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