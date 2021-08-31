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ビーチサッカーＷ杯、日本過去最高の準優勝

　編集局 　2021/8/31　 フォト社会　


ロシア連盟に敗れ初優勝はならず、過去の最高成績は４位

ビーチサッカーＷ杯、日本過去最高の準優勝

２位となり、笑顔で写真に納まる日本の選手たち＝２９日、モスクワ（ＥＰＡ時事）

　ビーチサッカーのワールドカップ（Ｗ杯）ロシア大会は２９日、モスクワで決勝が行われ、日本はロシア連盟（ＲＦＵ）に２－５で敗れ、初優勝はならなかった。ＲＦＵはロシアでの参加を含め、４大会ぶり３度目の制覇。

　先制された日本は、第２ピリオド開始直後に赤熊（ラソアペーゴ北九州）が同点ゴール。しかし直後に勝ち越され、追加点も許すと、赤熊の２点目で追い上げたが、再び突き放された。

　日本は第１回大会から１１回連続出場。過去の最高成績は２度の４位だった。３位決定戦はスイスがセネガルを下した。（モスクワ時事）

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