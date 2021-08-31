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テロから20年、日本人の「９・11哀歌」を展示

　編集局 　2021/8/31　 フォト　


世界貿易センター跡地で中川直人さんの追悼絵画を展示

テロから20年、日本人の「９・11哀歌」を展示

自身の作品を解説する中川直人さん＝２３日、米ニューヨーク（時事）

　世界貿易センター跡地に展示されている日本人画家・中川直人さん（７７）の追悼絵画。

　中川さんはニューヨークに半世紀以上住み、同時テロを実体験した

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