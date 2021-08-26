女性初のＮＹ州知事が誕生、ホークル氏が昇格

編集局 2021/8/26 フォト

セクハラ辞任のクオモ氏後任、「州を再び機能させる」

セクハラ問題で米ニューヨーク州知事を辞任したクオモ氏の後任として２４日、キャシー・ホークル氏(６２)＝民主党＝が就任宣誓し、女性初のニューヨーク州知事が誕生した。ホークル氏はこの後、オンラインで演説し、州政の文化を「劇的」に変え、「州を再び機能させる」と表明した。

ホークル氏は「一線を越えた個人は一切容認せず、責任を追及する」と強調。セクハラと倫理に関する州の指針の見直しを命じた。ホークル氏はクオモ氏の辞任を受け、副知事から知事に昇格した。（ニューヨーク時事）