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女性初のＮＹ州知事が誕生、ホークル氏が昇格

　編集局 　2021/8/26　 フォト　


セクハラ辞任のクオモ氏後任、「州を再び機能させる」

女性初のＮＹ州知事が誕生、ホークル氏が昇格

２４日、米ニューヨーク州オールバニで州知事の就任宣誓をするキャシー・ホークル氏（ＡＦＰ時事）

　セクハラ問題で米ニューヨーク州知事を辞任したクオモ氏の後任として２４日、キャシー・ホークル氏(６２)＝民主党＝が就任宣誓し、女性初のニューヨーク州知事が誕生した。ホークル氏はこの後、オンラインで演説し、州政の文化を「劇的」に変え、「州を再び機能させる」と表明した。

　ホークル氏は「一線を越えた個人は一切容認せず、責任を追及する」と強調。セクハラと倫理に関する州の指針の見直しを命じた。ホークル氏はクオモ氏の辞任を受け、副知事から知事に昇格した。（ニューヨーク時事）

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