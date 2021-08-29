首相の勇退惜しんで、「メルケル人形」を制作

編集局 2021/8/29 フォト

「メルケルのひし形」も再現、最初の300体は既に完売

ドイツ東部ザイフェンで２０日、９月に引退するメルケル首相をたたえる「メルケル人形」（高さ１４センチ）が制作された。

「メルケルのひし形」と呼ばれる両手を腹部に添える特徴的なポーズも再現。値段は６９ユーロ（約８９００円）で、最初の３００体は既に完売した。