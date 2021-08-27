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猫も抗議？　タイのデモ参加者の肩に乗る

　編集局 　2021/8/27　 フォト　


タイ政府の新型コロナウイルス対応をめぐる抗議活動で

猫も抗議？　タイのデモ参加者の肩に乗る

バンコクでデモ参加者の肩に乗る、眼鏡を掛けた１匹の猫＝１８日、タイ・バンコク（ＡＦＰ時事）

　バンコクで１８日、デモ参加者の肩に乗る、眼鏡を掛けた１匹の猫。

　タイ政府の新型コロナウイルス対応をめぐりプラユット首相の退陣を求める抗議活動が行われており、猫からも厳しい視線が注がれる？

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