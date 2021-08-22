アフガン首都、空港の壁越しに「赤ん坊救出」

編集局 2021/8/22 フォト

片手で引き上げる米海兵隊員、病気の治療後に父の元へ

米海兵隊員がアフガニスタンの首都カブールにある空港の鉄条網付きの壁越しに赤ん坊を片手で引き上げる動画が２０日、ソーシャルメディアを通じて世界中の注目を集めた。イスラム主義組織タリバンが全土を制圧したアフガンから逃れようと、数千人が殺到する混乱の中の一場面だ。

米国防総省のカービー報道官は「この海兵隊員は、赤ん坊の両親から、子供は病気なので面倒を見てほしいと依頼されて手を差し伸べ、空港内のノルウェーの医療施設に運んだ」と説明。赤ん坊は治療後に父親の元に戻されたという。（ワシントンＡＦＰ時事）