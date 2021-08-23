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口からひんやり、キツネザルが果物の塊をぺろり

　編集局 　2021/8/23　 フォト　


猛暑が続くイタリア・ローマで、涼を楽しんでいるよう

口からひんやり、キツネザルが果物の塊をぺろり

球状に凍らせた果物の塊をぺろりとなめるローマの動物園のキツネザル＝１６日撮影、イタリア・ローマ（ＡＦＰ時事）

　球状に凍らせた果物の塊をぺろりとなめるイタリア・ローマの動物園のキツネザル。

　気温が３７度に達するなど猛暑が続く中、ひとときの涼を楽しんでいるよう。

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