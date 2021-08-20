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京都の夏の風物詩「五山送り火」、今年も縮小

　編集局 　2021/8/20　 フォト社会　


炎が京都の夜空を照らす、「大文字」は６カ所のみ点火

京都の夏の風物詩「五山送り火」、今年も縮小

京都の夏の風物詩「五山送り火」＝１６日夜、京都市（時事）

　京都の夏の風物詩「五山送り火」が、京都市内で実施された。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、２年連続で規模が縮小された。

　五山送り火は、お盆に迎えた先祖の霊を送り出す伝統行事。毎年８月１６日、山肌で「大」などの形に組んだまきを燃やす。昨年に続き一部の点火にとどめ、東山・如意ケ嶽の「大文字」は文字の中心と端の計６カ所に限った。

　小雨の中、午後８時に点火が始まると、見物客らは夜空を照らすオレンジ色の炎をじっと見詰めた。送り火の様子は動画投稿サイト「ユーチューブ」でも配信された。

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