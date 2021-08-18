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大都会の上空に浮かんで、天空の家族写真

　編集局 　2021/8/18　 フォト　


ブラジル・サンパウロの超高層ビルの展望デッキで

大都会の上空に浮かんで、天空の家族写真

サンパウロの超高層ビルの展望デッキで記念撮影する子連れの家族＝１１日撮影、ブラジル・サンパウロ（ＥＰＡ時事）

　ブラジル・サンパウロの超高層ビルの展望デッキで記念撮影する子連れの家族。

　高さ１５０㍍、４２階にオープンしたガラス張りデッキに座れば、大都会の上空に浮かんでいるみたい？

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