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ウルトラマンのラッピング列車が運行を開始

　編集局 　2021/8/18　 フォト社会　


ＪＲ予土線で運行、「ウルトラマンフィギュア展」をＰＲ

ウウルトラマンのラッピング列車が運行を開始ルトラマンのラッピング列車が運行を開始

運行を開始した「ウルトラトレイン号」＝２２日午前、高知県四万十町

　高知県四万十町と愛媛県宇和島市を結ぶＪＲ予土線で、ウルトラマンのラッピングを施した「ウルトラトレイン号」が運行されている。

　四万十町内にあるミュージアム「海洋堂ホビー館四万十」で、「ウルトラマンフィギュア展」が７月から来年５月まで開かれているのに合わせて実施。フィギュア展をＰＲするとともに、予土線の利用を促進するのが目的だ。運行も来年５月ごろまで続ける。

　列車の車体は、ウルトラマンをイメージした赤と銀の２色を基調とし、歴代キャラクターがデザインされている。

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