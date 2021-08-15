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長崎・南島原の世界遺産「原城跡」、大雨で被害

　編集局 　2021/8/15　 フォト社会　


島原の乱で有名、本丸広場の地面が陥没し崖崩れも発生

長崎・南島原の世界遺産「原城跡」、大雨で被害

九州北部の記録的な大雨の影響で、地面の一部が陥没した世界文化遺産「原城跡」の本丸広場＝１３日午後（長崎県南島原市教育委員会文化財課提供）

　九州北部の記録的な大雨の影響で、世界文化遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の構成資産の一つ、原城跡（長崎県南島原市）が被害を受けたと、文部科学省が１３日発表した。本丸広場の地面の一部が陥没したほか、崖崩れがあったという。

　陥没でできた穴は直径、深さとも約５メートルで、崩落は海側の崖面など６カ所で発生したという。原城跡は国史跡で、１６３７年の島原の乱で一揆軍が籠城したことで知られる。

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