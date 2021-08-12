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ARIGATO五輪マーク、お台場のシンボルを撤去

　編集局 　2021/8/12　 フォト社会　


今後はパラリンピックのシンボルを同じ所に設置する予定

ＡＲＩＧＡＴＯ五輪マーク、お台場のシンボルを撤去

撤去された五輪のシンボルマーク＝１１日午前、東京都港区（代表撮影）

　東京都は１１日、東京五輪の閉幕を受け、お台場海浜公園（港区）の海上に設置していた五輪のシンボルマーク（ファイブリングス）を撤去した。今後、２４日に開幕するパラリンピックのシンボルマーク（スリーアギトス）を同じ所に設置する予定だ。

　ファイブリングスは横３２・６メートル、縦１５・３メートル。五輪の機運を盛り上げるため、２０２０年１月に設置。大会延期を受け、同８月に一時撤去してメンテナンスを行い、１２月に再設置していた。

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