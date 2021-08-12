ARIGATO五輪マーク、お台場のシンボルを撤去

編集局 2021/8/12 フォト｜社会 [2020東京五輪·パラリンピック]

今後はパラリンピックのシンボルを同じ所に設置する予定

東京都は１１日、東京五輪の閉幕を受け、お台場海浜公園（港区）の海上に設置していた五輪のシンボルマーク（ファイブリングス）を撤去した。今後、２４日に開幕するパラリンピックのシンボルマーク（スリーアギトス）を同じ所に設置する予定だ。

ファイブリングスは横３２・６メートル、縦１５・３メートル。五輪の機運を盛り上げるため、２０２０年１月に設置。大会延期を受け、同８月に一時撤去してメンテナンスを行い、１２月に再設置していた。