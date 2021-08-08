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ベラルーシが不法移民で欧米による制裁に報復

　編集局 　2021/8/08　 フォト　


隣国リトアニアに送り込み、ＥＵ内相が対応を協議へ

ベラルーシが不法移民で欧米による制裁に報復

収容施設の待遇に不満でリトアニア政府に抗議する移民たち＝２日、リトアニア南部ルドニンカイ（ＥＰＡ時事）

ベラルーシが不法移民で欧米による制裁に報復

ベラルーシとリトアニア（時事）

　ベラルーシが欧米による制裁への報復としてイラク人ら不法移民を隣国リトアニアに送り込んでいるとみられる問題への対応を協議するため、欧州連合（ＥＵ）は１８日、オンラインで内相理事会を開くことを検討している。ＥＵ議長国スロベニアが明らかにした。

　会合には欧州対外国境管理機関（ＦＲＯＮＴＥＸ）の代表も加わる。スロベニア当局者は「リトアニアの対ベラルーシ国境の現状はＥＵに対する深刻な安全保障上の脅威だ。不法移民を国家が武器として使っている」とベラルーシを非難した。（ブリュッセルＡＦＰ時事）

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