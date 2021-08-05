都内の感染者急増も、人々でにぎわう聖火台

編集局 2021/8/05 フォト [2020東京五輪]

東京都江東区の「夢の大橋」で、繁華街には多くの人出

１日当たりの新型コロナウイルス感染者が初めて４０００人を超えた東京都内では、緊急事態宣言下の繁華街に多くの人が繰り出す週末のにぎやかな光景が広がっていた。

写真は東京五輪の聖火を見ようと「夢の大橋」にある聖火台を訪れた人たち。