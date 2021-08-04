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ワクチンの３回目接種に踏み切ったイスラエル

　編集局 　2021/8/04　 フォト　


ヘルツォグ大統領が接種、積極的接種の必要性をアピール

ワクチンの３回目接種に踏み切ったイスラエル

３回目の接種を受けるイスラエルのヘルツォグ大統領＝７月３０日、テルアビブ郊外（ＡＦＰ時事）

　新型コロナウイルスワクチンの３回目接種に踏み切ったイスラエル。

　接種を積極的に推し進める必要性をアピールするため、ヘルツォグ大統領が７月３０日にテルアビブ郊外の病院で３回目の接種を受けた。

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