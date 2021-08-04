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スポーツクライミングの楢崎智亜、２位で決勝へ

　編集局 　2021/8/04　 フォト社会　


原田海は18位で予選敗退、３種目の総合成績で争う

スポーツクライミングの楢崎智亜、２位で決勝へ

男子複合予選のボルダリングに臨む楢崎智亜＝３日、青海アーバンスポーツパーク

スポーツクライミングの楢崎智亜、２位で決勝へ

スポーツクライミング複合男女（時事）

　新競技のスポーツクライミングは３日に始まり、男子複合予選で楢崎智亜（ＴＥＡＭ　ａｕ）が２位となり、上位８人による５日の決勝へ進んだ。原田海（日新火災）は１８位で敗退した。

　複合は壁を登る速さを競うスピード、攻略した課題の数を争うボルダリング、到達高度を比べるリードの３種目の総合成績で争う。

　それぞれの順位を掛け算した数の少ない選手が上位となり、楢崎はそれぞれ２位、２位、１４位。原田は１５位、１２位、１７位だった。

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