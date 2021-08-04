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「こんにちは」、パラリンピック選手団が初来日

　編集局 　2021/8/04　 フォト社会　


仏競泳代表ら成田空港に到着、金沢市で事前合宿へ

「こんにちは」、パラリンピック選手団が初来日

東京パラリンピック参加のため来日したフランスの競泳選手団＝３日、成田空港

　２４日に開幕する東京パラリンピックに参加するフランスの競泳選手団が３日午前、成田空港に到着した。パラリンピック選手団の来日は初めて。

　到着したのは、選手８人とスタッフ５人の計１３人。そろいのジャージー姿などで訪れ、報道陣に対して手を振ったり、日本語で「こんにちは」とあいさつしたりしていた。金沢市で事前合宿を行う。

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