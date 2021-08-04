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各国バスケットボール選手を浮世絵で応援

　編集局 　2021/8/04　 フォト社会　


ＪＲさいたま新都心駅構内のアーチ型屋根にお目見え

各国バスケットボール選手を浮世絵で応援

アーチ形屋根の浮世絵風の装飾＝２０日、ＪＲさいたま新都心駅

　ＪＲさいたま新都心駅（さいたま市）構内のアーチ型屋根に、東京五輪バスケットボール出場国の選手らがプレーする姿を描いた浮世絵風の装飾がお目見えした。競技会場となっている「さいたまスーパーアリーナ」の最寄り駅で、選手たちを応援しようと市が手掛けた。９月上旬まで楽しめる。

　オーストラリアやフランス、スペインなどの選手をイメージしたデザインのパネルを１枚ずつ張り付けた。市の担当者は「無観客（開催）になってしまったが、気軽に写真を撮って、ＳＮＳ（インターネット交流サイト）に上げて拡散してほしい」と呼び掛けている。

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