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小池都知事、パラ観客の扱いは「感染状況次第」

　編集局 　2021/8/01　 フォト　


特別支援学校を視察、「障害者支援に」開催の意義を強調

小池都知事、パラ観客の扱いは「感染状況次第」

東京五輪関連行事を視察する小池百合子都知事（左から２人目）と自民党の野田聖子幹事長代行（同３人目）＝３１日午後、東京都世田谷区

　東京都の小池百合子知事は３１日、特別支援学校の都立光明学園（世田谷区）を訪れ、生徒らがＶＲ（仮想現実）技術で東京五輪を観戦する様子を視察した。視察後、記者団に、８月２４日に開幕するパラリンピックの観客の扱いについて「新型コロナウイルスの感染状況次第だ。対策をしっかり進めることとつながっている」と述べた。

　小池氏は「五輪やパラリンピックを機に障害者らを支援する技術が普及し、生活しやすくなる」と大会開催の意義を強調。視察には、障害を持つ息子がいる自民党の野田聖子幹事長代行も同行した。

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