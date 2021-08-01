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米政権、８日の五輪閉会式に国連大使を派遣

　編集局 　2021/8/01　 フォト　


トーマスグリーンフィールド国連大使率いる代表団を派遣

米政権、８日の五輪閉会式に国連大使を派遣

ニューヨークの国連本部で記者会見するトーマスグリーンフィールド米国連大使＝３月１日（ＡＦＰ時事）

　バイデン米大統領は３０日、８月８日の東京五輪閉会式にトーマスグリーンフィールド国連大使を団長とする代表団を派遣すると発表した。

　トーマスグリーンフィールド氏は外交官出身の黒人女性。今月行われた開会式にはジル・バイデン大統領夫人が米政府を代表して出席している。（ワシントン時事）

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