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ピンクのカーペット､ ３万5000株の ｢桃色吐息｣

　編集局 　2021/7/31　 フォト社会　


千葉県富津市のマザー牧場で、ペチュニアを品種改良

ピンクのカーペット、３万5000株の「桃色吐息」

マザー牧場で見ごろを迎えているペチュニアを品種改良した「桃色吐息」＝２８日、千葉県富津市（時事）

　マザー牧場（千葉県富津市）で、ペチュニアを品種改良した「桃色吐息」が見頃を迎えている。昨年の約２倍の約９０００平方㍍に３万５０００株が植えられ、斜面はピンク色に染められている。

　桃色吐息は、夜間や雨の日などに花が傷むのを防ぐため、自ら花びらを閉じて夜露や雨水から身を守る。晴天でも梅雨のように雨が続いた後は、鮮やかなピンク色の花畑を見ることができなくなるという。

　しかし、雨が上がり、十分に太陽の光を浴びると、また花を開き鮮やかな色で山肌を彩る。雨の影響がなければ、９月末までは楽しめるという。

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