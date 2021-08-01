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色とりどりのバルーン約100基が大空を舞う

　編集局 　2021/8/01　 フォト　


米ニュージャージー州ソルバーグ空港で、17万人が来場

色とりどりのバルーン約100基が大空を舞う

ソルバーグ空港で行われた熱気球フェスティバルで大空を舞う色とりどりのバルーン＝２３日、米ニュージャージー州（ＵＰＩ）

　２３日、米ニュージャージー州ソルバーグ空港で行われた熱気球フェスティバル。

　昨年は新型コロナウイルスの大流行で中止になったが、今年は１７万人もの人々が訪れ、色とりどりのバルーン約１００基が大空を舞った。

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